Bakan Selçuk: Bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık

İstanbul'un 5 ilçesinde yapılacak 6 okulun temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Son 1 yılda özel bütçe kullanmaksızın tamamen bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık. Geleceğimiz olan çocuklarımız için yaptığımız dersliklerin nitelikli, atölyelerle donatılı okullar olmasına önem veriyoruz'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul'da 6 okulun temel atma töreni programına katıldı. 5 ilçede gerçekleşen temel atma törenine online olarak bağlanan Bakan Selçuk, ''Geleceğimiz olan çocuklarımız için yaptığımız dersliklerin nitelikli, atölyelerle donatılı derslikler olmasına önem veriyoruz'' dedi.

''Atölyelerle, spor salonlarıyla donatılı okullar inşa etmeye çalışıyoruz''

Projeler kapsamında yapılacak okullarla ilgili olarak konuşan Bakan Selçuk, ''Eğitimin daha kaliteli olması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Projelerimizde uluslararası kriterleri göz önüne alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgın ortamında enerjimizi yitirmeden daha fazla çalışarak yeni hedeflere odaklandık. Bir çocuk veya bir öğretmen gününün çoğunu okulda geçiriyor. Bu nedenle az katlı çok fonksiyonlu okullarla eğitime destek vermek istiyoruz. Atölyelerle spor salonlarıyla donatılı okullar inşa etmeye çalışıyoruz. Çocukların potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamlar istiyor, bu ortamları sağlamak için gayret ediyoruz. Çocuklar atölyelerde yaşayarak öğrenince daha verimli oluyor. Çocuğun bilmesi değil yapabilmesi önemli. Bunun için atölyeleri artırmaya çalışıyoruz' dedi.

''Son 1 yılda özel bütçe kullanmaksızın sadece bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık''

Son dönemde açılan atölyeler ile ilgili de bilgi veren Selçuk, ''Son 1 yılda özel bütçe kullanmaksızın tamamen bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık. Bu gurur verici bir durum. TMSF'de bu atölye yapımına oldukça destek oluyor. Bu kaynakların eğitim için harcanması bizi güçlendiriyor, umutlandırıyor'' diye konuştu.

Eğitimin kaliteli olmasına önem verdiklerini de dile getiren Bakan Selçuk, ''Bugün temelini attığımız projeler gerçekleştiğinde yoldan geçen insana kadar herkes mutlu olacak. Çocuklar sıkılmadan okula gidecek. Sadece çatısını kapatalım, derslikleri yapalım şeklinde değil daha kaliteli nitelikli okullar inşa ediyoruz. Derslik sayısındaki artış eğitime verdiğimiz önemin göstergesi, büyük bir başarı hikayesidir. Eğitimin daha kaliteli olması için uluslar arası kriterleri göz önüne alıyoruz. Bu okulların açılması bizlerin ortak çabasıyla gerçekleşecek. Bu okullar açıldığında bir öğretmenin bakışı, bir velinin bakışı, bir çocuğun gülüşü bizi mutlu edecek. Bu okullarımızı ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'' açıklamalarında bulundu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) öncülüğünde gerçekleştirilen okulların temel atma töreninde konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise sosyal sorumluluk projelerine oldukça önem verdiklerini belirterek, ''TMSF olarak gerçekleştirdiğimiz projeler kapsamında eğitim en çok önem verdiğimiz konulardan birisi. Bugün; Fatih'te 24, Çekmeköy'de 24, Eyüp Sultan'da 32 ve Sultanbeyli'de 24 derslik olmak üzere 4 ilçemizdeki 4 okulda toplam 104 dersliği kapsayan projemizin temel atma töreni için bir araya geldik. Bu okullarımızın dışında Üsküdar'da 2 okulumuzun ihalesini de Ocak ayında bitirmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında Üsküdar'da bitirmeyi planladığımız projelerden birisi 16 derslikli ilköğretim ve 4 derslikli anaokulu diğeri ise ortaokul düzeyinde 16 derslikli 2 okul. Projelerimiz tamamlandığında 143 derslik sayısına ulaşmış olacağız. Bu okul projelerimizi 2021-2022 eğitim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz'' açıklamalarında bulundu.