Pfizer ile BioNTech'in korona aşısının adı belli oldu
|22 Aralık 2020 15:26
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BioNTech, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının isminin Comirnaty olduğunu kamuoyuna duyurdu.
Şirket 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının teminini hedeflediklerini açıkladı. Aşılar bin ila 5 bin doz aşı taşıyabilen soğuk hava kutuları içerisinde taşınacak. Şirketin bulunduğu Almanya'da aşı dağıtımı 25 dağıtım merkezi üzerinden 450 aşılama merkezine yapılacak.
DOKTOR TÜRECİ: 10 AYLIK SÜREÇTE HAZIRLANDI
BioNTech tıbbi araştırmalar yöneticisi ve şirketin kurucu ortağı Özlem Türeci basın toplantısında aşının hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler paylaştı. Aşının "Işık Hızı" adlı 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını belirten Türeci, aşının ilk faz denemelerinin 23 Nisan 2020 tarihinde başladığını söyledi.
YÜZDE 95 ETKİ GÖSTERDİ
Türeci, 27 Temmuz'da ikinci faz denemelerine geçilen aşının yaklaşık 44 bin denek üzerinde yapılan üçüncü faz denemelerinde de yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiğini aktardı.
Üçüncü faz denemelere katılan kişiler ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'den seçilirken bunların yüzde 40'ından fazlasının 65-85 yaşları arasında olduğu belirtildi. Aşının baş ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkileri olduğu, uygulanan kişilerin yüzde 2'sinde baş ağrısı ve yüzde 3,8'inde yorgunluk görüldüğü kaydedildi. Bunun dışında ise aşının genel olarak iyi tolere edildiği ifade edildi.
Aşının mRNA, şeker, tuz, lipitler ve zerk edilebilmesi için sudan oluştuğunu belirtildi.
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