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Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 zanlı yakalandı.
 22 Aralık 2020 15:44
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Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 14-21 Aralık'ta yaptığı çalışmada, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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