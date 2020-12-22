Mersin'de belediye ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasına yalanlama
|22 Aralık 2020 15:51
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Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, belediye ihalesinin pazarlık usulüyle mevzuata aykırı şekilde yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Başarır'ın belediyeye ait bir ihalenin ilana çıkılmadan pazarlık usulüyle yapıldığını öne sürdüğünü anımsattı.
Milletvekili Başarır'ın bu iddialarını TBMM gündemine de taşıdığını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Başarır'ın, Sayıştay raporundan cımbızla alarak çarpıttığı ve belediyeye yönelttiği 2019 yılı 21/F pazarlık usulü ihaleler ile ilgili suçlamalar, Sayıştay raporunun 'Denetimin görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler' başlıklı kısmında yer alıyor. Rutin denetimler sonucu tüm belediyelere yapılan ve tavsiye niteliği taşıyan usul eleştirileri kapsamında olan bu değerlendirmeler, Ali Mahir Başarır tarafından çarpıtılmış, her zamanki siyasi şovlarına malzeme yapılmak istenmiştir. İlgili kanun en az 3 isteklinin davet edilmesini ve davet edilenlerden yalnızca bir kişinin teklif vermesi halinde bile ihalenin yapılabileceğini hükmetmektedir. Kendisi de avukat olan Başarır, bunu çok iyi bilmesine karşın konuyu siyasi propaganda haline getirmiştir. Bu usul, ihtiyaç duyulduğunda tüm belediyeler tarafından kullanılan hukuki bir yoldur."
Yılmaz, belediye tarafından tüm ihalelerin, saydamlık, rekabet, güvenilirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi kapsamında yapıldığını bildirdi.
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