1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Hakkarili öğrencilere 850 tablet bilgisayar gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan Hakkarili öğrencilere dağıtılmak üzere 850 tablet bilgisayar gönderildi.
 22 Aralık 2020 16:11
+Aa- Yazdır
MEB, Hakkarili öğrencilere 850 tablet bilgisayar gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan Hakkarili öğrencilere dağıtılmak üzere 850 tablet bilgisayar gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından gönderilen tablet bilgisayarlar, düzenlenen programla İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile okul müdürlüklerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, tablet bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığının planladığı dağıtım stratejisi çerçevesinde ilçe müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

Eğitim faaliyetlerine katkılarından dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a teşekkür eden Gür, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından tedarik edilerek ilimize gönderilen tablet bilgisayarları, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Teslim edilen tabletlerin içinde öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB'ye kadar internet paketi de yer alacak. Elbette dağıtımlar bununla sınırlı kalmayacak. EBA portalını kullanma ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatiflerin destekleri devam ediyor. Katkıda bulunan tüm hayırseverlere şükranlarımı sunarım."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız'
22 Aralık 2020 15:33		 Bakan Selçuk: Bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık
22 Aralık 2020 15:24
'BİLSEM' öğretmenleri için 51 farklı eğitim planı düzenledik'
22 Aralık 2020 11:14		 MEB, yurt dışına 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirecek
21 Aralık 2020 19:02
Bakan Selçuk: Bu hafta 50 bin tablet dağıtacağız
21 Aralık 2020 12:06		 MEB'den öğretmenlere 'Akran Öğreticiliği' el kitabı
20 Aralık 2020 12:53
'2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
19 Aralık 2020 11:20		 MEB: Her bir dersten sadece bir sınav yapılacak
18 Aralık 2020 15:03
MEB, 15 ile 50 bin 500 tablet bilgisayar daha gönderdi
17 Aralık 2020 15:59		 Bakan Selçuk: 500 bin tablet Ocak sonuna kadar dağıtılacak
17 Aralık 2020 14:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:29 - Sağlık çalışanı akrabasını, para vermediği için bıçakladı16:19 - Pazar girişinde sosyal mesafesiz HES Kodu kuyruğu16:14 - Oyuncu Berk Oktay'ın görüntülerini paylaşan eski eşine ceza16:11 - MEB, Hakkarili öğrencilere 850 tablet bilgisayar gönderdi16:07 - Maltepe'de özel hastanede yangın16:05 - AK Parti MYK toplandı
16:03 - 'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı16:00 - Van Büyükşehir Belediyesinden 'Sayıştay raporları' açıklaması15:57 - Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan 'vergi' açıklaması: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından alınsın15:51 - Mersin'de belediye ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasına yalanlama15:44 - Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı15:41 - Başkandan kuraklık açıklaması: Bir faciaya doğru gidiyoruz
15:33 - 'Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız'15:26 - Pfizer ile BioNTech'in korona aşısının adı belli oldu15:24 - Bakan Selçuk: Bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık15:20 - Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı15:14 - Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı
15:10 - AK Parti'li Dağ'dan 'Siyaset Akademisi' haberlerine ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
Asgari ücrette TÜİK'ten sonra, taraflar rakamları açıklayacak
Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıkladı
Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu
Eski müdürden İmamoğlu'na: Verdiğim her dakikam haram olsun
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte yazacak başlık bulamamak 5
bugün önemli bir şey olmadı 5
Honolulu 4
beni bağlamaz 1
22.12.2020 galatasaray vs göztepe maçı 1
gülben ergen'in koronavirüse yakalanması 2
şaka yapmayı bilmeyen insan 6
Erdil Yaşaroğlu 1
sokakta eşine bağıran erkek 2
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam