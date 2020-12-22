Pazar girişinde sosyal mesafesiz HES Kodu kuyruğu
|22 Aralık 2020 16:19
|+Aa- Yazdır
Burdur'da Uzay Çatı altında kurulan Semt pazarında devam eden HES Kodu Uygulaması uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.
Burdur'da Uzay Çatı altında Salı günleri kurulan Semt Pazarı girişinde HES Kodu uygulamasında vatandaşların oluşturduğu kuyruk yine metrelerce uzadı. Pazar'da 4 ayrı kontrol noktasında vatandaşlar HES Kodlarını okutarak pazara girmek için metrelerce uzayan sırada bekledi. Oluşan kuyruk esnasında Polis ve Zabıta ekiplerinin sık sık uyarmasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gözlendi.
Pazar alışverişini yapmak için sıra bekleyen bir vatandaş, "İşimiz çok zor" diyerek sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara sitem etti.
Ayrıca oluşan kuyruğa aldırış etmeden, çift yönlü olarak yolu kullanan araç sürücüleri, kuyruk sırasında bekleyen vatandaşa zor anlar yaşattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
22 Aralık 2020 21:12
|Van'da ızgara planlı antik kent turizme kazandırılacak
22 Aralık 2020 20:08
|Altın rezervi bulunan maden sahası havadan görüntülendi
22 Aralık 2020 18:55
|Belediye Başkanı uyardı: Bir faciaya doğru gidiyoruz
22 Aralık 2020 17:57
|Meteorolojiden bu bölgeye yoğun kar uyarısı
22 Aralık 2020 17:55
|Mersin Valiliğinden CHP'li Antmen'in iddialarına yanıt
22 Aralık 2020 17:47
|Van Büyükşehir Belediyesinden 'Sayıştay raporları' açıklaması
22 Aralık 2020 16:00
|Mersin'de belediye ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasına yalanlama
22 Aralık 2020 15:51
|Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı
22 Aralık 2020 15:20
|Vakaların yüzde 60 düştüğü ilde vatandaş durumdan memnun
22 Aralık 2020 14:20