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Sağlık çalışanı akrabasını, para vermediği için bıçakladı

Adana'da bir sağlık çalışanı, Sarıçam Sıtma Savaş Biriminde akrabası tarafından para vermediği gerekçesiyle bıçaklanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
 22 Aralık 2020 16:29
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Sağlık çalışanı akrabasını, para vermediği için bıçakladı

Adana'da bir sağlık çalışanı, Sarıçam Sıtma Savaş Biriminde akrabası tarafından para vermediği gerekçesiyle bıçaklanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.D., teyzesinin kocası Ali Aldatmaz'ın görev yaptığı Sarıçam Sıtma Savaş Birimi'ne gitti.

Burada B.D. para istediği Aldatmaz'ı vermediği için bıçakla yaralayıp kaçtı. Aldatmaz, ambulans ile önce Balcalı Hastanesine, ilk müdahalenin ardından ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Aldatmaz ağır yaralandığı için yoğun bakıma kaldırıldı. Bu arada zanlı ise Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından annesinin evine kaçtığı sırada yakalandı.

Polis zanlıya bıçağı attığı yeri göstermesi için bir süre arazide ve apartman içinde arama yaptı. Ancak B.D. bıçağı attığı yeri göstermedi.

Zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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