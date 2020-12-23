Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?

Covid temaslısı memura verilen rapor sebebiyle maaş düşüşü olur mu?

Soru: Devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Corona virüs pozitif olan bir hastayla temas ettiğim için takibe alındım ve 14 günlük izolasyon sürecine tabi tutuldum. Çalıştığım birim tarafından rapor istendi ve ben de bağlı bulunduğum ilçenin sağlık kurumundan rapor talep ettim. Raporun başladığı gün, temas ettiğim kişinin test sonucunun çıktığı gün olan pazar günü, bittiği gün ise 14. gün olan cumartesi günüdür.

İlk sorum: Bu rapor normal sağlık raporu gibi değerlendirilip maaşımdan 7 günlük kesinti yapılması doğru mudur?

İkinci sorum: Başladığı ve bittiği günler haftasonuna denk geldiğinden, eğer kesinti yapılması yerindeyse, iki gün eksik, yani 5 gün kesinti yapılması gerekmekte midir, değil midir?

Cevap: Koronavirüs hastalığına karşı alınan önlemler arasında yer alan kamu personeli için idari izin uygulaması 29 Mayıs 2020 tarihli ve 31139 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dayalı olarak yürütülmektedir. Her iki Genelgede de koronavirüse yakalanan veya temaslı olan kamu personelinin idari izinli sayılacağına ilişkin bir ifadeye yer VERİLMEMİŞTİR.

Konuyla ilgili olarak kurumlar arasında da uygulama birliği bulunmamaktadır. Bazı kurumların hastalık raporu istemesi sebebiyle personel aile hekimlerinden rapor almakta, Adıyaman ve Gaziantep valilikleri, il hıfzıssıhha kurulu kararına istinaden koronavirüs (COVID-19) hastalarıyla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarını herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın 14 gün idari izinli kabul etmektedir.

Bu konuda Çalışma Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının eşgüdüm içinde soruna çözüm üretmeleri ve uygulama birliği sağlamaları uygun olacaktır. Koronavirüs temaslısı memurların İdari izinli sayılması veya rapor almaları konusu mali hakları da etkilemektedir. 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hüküm kapsamında koronavirüs temaslısı olduğu için tek hekim tarafından verilen raporların 7 günü aşan kısmı için zam ve tazminat ödemelerinde kesinti yapılması gerekmekte olup, idarelerin bu konuda takdir hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca, hastalık izni tek hekim raporunda belirtilen gün sayısı esas alınarak verildiğinden hastalık raporunun başlangıç ve/veya bitiş tarihinin hafta sonuna denk gelmesinin hastalık izin süresini değiştirmeyeceğini, dolayısıyla zam ve tazminatlardan yapılacak kesinti tutarının bu durumdan etkilenmeyeceğini değerlendirmekteyiz.