1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
 22 Aralık 2020 16:36
+Aa- Yazdır
İzmir'de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstasyon Caddesi'nde bulunan bir büfeye plakasız otomobille yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırı sonucu büfede çalışan Sezgin Mertol (36) ile yanındaki S.U. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Mertol, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.U, ise ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

Olayda kullanılan otomobil, Bayındır'da polis ekiplerince terk edilmiş halde bulundu.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen de olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çanakkale'de çöp konteynerinde bulunan bebek öldü
22 Aralık 2020 21:27		 Uzman çavuş, eşi ve kızı kazada hayatını kaybetti
22 Aralık 2020 18:37
4 gündür aranıyordu, arkadaşının evinde ölü bulundu
22 Aralık 2020 18:04		 Sağlık çalışanı akrabasını, para vermediği için bıçakladı
22 Aralık 2020 16:29
Oyuncu Berk Oktay'ın görüntülerini paylaşan eski eşine ceza
22 Aralık 2020 16:14		 Maltepe'de özel hastanede yangın
22 Aralık 2020 16:07
Tehdit edilen Belediye Başkanı Savcı Sayan konuştu
22 Aralık 2020 14:45		 Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
22 Aralık 2020 14:13
Yerlikaya'nın sahte diploması da Ankara İmrahor'dan
22 Aralık 2020 13:30		 Pınar Gültekin cinayetinde keşif ertelendi! Cezaevine idari soruşturma
22 Aralık 2020 13:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - CHP'li Antmen'in 'adrese teslim ihale' iddialarına yalanlama22:24 - Almanya'dan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması22:08 - Şeyma öğretmen'in katiline 2 kez müebbet istendi22:06 - Tarihi han kaybolmaya yüz tutan mesleklere 'yuva' oldu22:04 - Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak22:02 - 'Yılbaşı tatili hayaliyle mağdur olmayın' uyarısı
21:56 - Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi21:27 - Çanakkale'de çöp konteynerinde bulunan bebek öldü21:19 - TÜİK'ten asgari ücreti hesaplama açıklaması21:12 - Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor21:11 - Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor21:10 - 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek
21:07 - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun acı günü21:06 - Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı21:03 - Bakan Akar'dan 2. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret20:31 - RTÜK'ten İBF mezunlarına Keynesli cevap20:15 - Harcamaların yüzde 29'u online yapıldı
20:08 - Koronavirüsü yenen doktordan 'tedbirlere uyalım' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
2021 yılında ÖABT sınavı yapılacak branşlar açıklandı
Vaka sayısı 20 binin altına indi
BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
Prof. Dr. Ortaylı: Orhan Pamuk okumayın!
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınavlar iptal olsun 6
Honolulu 4
covid 20 5
numeroloji 1
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısını Netanyahu'ya yapılması 3
Greyfurt reçeli 6
süt ve süt ürünlerine gelen zam 2
malumlar apartmanı 5
otobüs yolculugu 3
çam ağacı süslemek 1
SON İLANLAR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kastamonu İl Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam