Prof. Dr. Ortaylı: Orhan Pamuk okumayın!
|22 Aralık 2020 17:00
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İlber Ortaylı'dan 'Orhan Pamuk ve Elif Şafak' okumayın tavsiyesi: Nobelli yazarın Türkçesi bozuk, diğeri Türkçe bilmiyor.
"Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesini ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime 'bu romanı okuyun' demiyorum, 'okumayın' diyorum. Orhan Pamuk'u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk."
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversitenin panelinde yazar Orhan Pamuk ve Elif Şafak'la ile ilgili sözleri sosyal medyada tekrar gündeme geldi
İlber Ortaylı, panel sırasında Orhan Pamuk'la ilgili, "Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesi'ni ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime 'bu romanı okuyun' demiyorum, 'okumayın' diyorum. Orhan Pamuk'u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk" ifadesini kullandı.
İKİSİ DE TÜRK YAZARI DEĞİL
Ortaylı sözlerinin devamında da, "Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Türk'tür tabi ama Türk yazarı sayılmaz" şeklinde konuştu.
Konuşmasının devamında sözü tekrar Orhan Pamuk'a getiren İlber Ortaylı, "Türk yazarı falan değil. Nobel alırsa 'aferin' dersin ama bununla övünmeyin. Türkçe bilmiyor" dedi.
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