Sakarya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Gözaltına alınanlar arasında askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen kişi de bulunuyor
|22 Aralık 2020 17:01
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Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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