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AİHM, Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden Demirtaş kararı
 22 Aralık 2020 17:14
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AİHM, Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi

AİHM'in gerekçeli kararında, Kasım 2018'de olduğu gibi, Demirtaş'ın tutukluluğu için öne sürülen gerekçelerin yetersiz olduğuna hükmedildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Demirtaş'ın hukuki değil, siyasi gerekçelerle tutuklu olduğu sonucuna varan AİHM, seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine de hükmetti.

AİHM ayrıca, Demirtaş'ın bir parlamenter olarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna da vardı.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46'ncı maddesi gereği, Ankara'nın AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğünü hatırlatarak, karar yerine getirilmediği sürece Demirtaş'ın haklarının "sürekli ihlal" edilmiş sayılacağı uyarısında bulundu.

Karar gereği Ankara, Demirtaş'a 3 bin 500 euro maddi ve 25 bin euro da manevi tazminatın yanı sıra 31 bin 900 euro mahkeme masrafı ödeyecek.
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