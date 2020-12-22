1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın 747 TL'ye geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 747,00 liradan işlem gördü
 22 Aralık 2020 17:30
+Aa- Yazdır
Çeyrek altın 747 TL'ye geriledi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 azalışla 461,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 461,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,50462,70461,00461,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.048,003.069,003.038,003.059,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,00426,00420,50424,50
Lira(Tam) Ziynet 2.979,002.999,002.969,002.989,00
Yarım Ziynet 1.489,001.499,001.484,001.494,00
Çeyrek Ziynet 745,00750,00742,00747,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa rekor seviyeyi gördü
22 Aralık 2020 18:19		 Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
22 Aralık 2020 17:20
Çeyrek altın ne kadar?
22 Aralık 2020 12:53		 Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Aralık 2020 18:18
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
21 Aralık 2020 17:40		 Dolar günü 7,67 TL'den tamamladı
21 Aralık 2020 17:33
Altından sert yükseliş sonrası, sert düşüş
21 Aralık 2020 14:11		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
18 Aralık 2020 18:41
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18 Aralık 2020 18:23		 BDDK'nın kararı çeyrek altını da düşürdü
18 Aralık 2020 17:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - CHP'li Antmen'in 'adrese teslim ihale' iddialarına yalanlama22:24 - Almanya'dan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması22:08 - Şeyma öğretmen'in katiline 2 kez müebbet istendi22:06 - Tarihi han kaybolmaya yüz tutan mesleklere 'yuva' oldu22:04 - Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak22:02 - 'Yılbaşı tatili hayaliyle mağdur olmayın' uyarısı
21:56 - Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi21:27 - Çanakkale'de çöp konteynerinde bulunan bebek öldü21:19 - TÜİK'ten asgari ücreti hesaplama açıklaması21:12 - Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor21:11 - Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor21:10 - 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek
21:07 - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun acı günü21:06 - Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı21:03 - Bakan Akar'dan 2. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret20:31 - RTÜK'ten İBF mezunlarına Keynesli cevap20:15 - Harcamaların yüzde 29'u online yapıldı
20:08 - Koronavirüsü yenen doktordan 'tedbirlere uyalım' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
2021 yılında ÖABT sınavı yapılacak branşlar açıklandı
Vaka sayısı 20 binin altına indi
BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
Prof. Dr. Ortaylı: Orhan Pamuk okumayın!
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
online kız isteme merasimi 2
21.12.2020 satürn ve jupiterin bu gece kavuşması 7
leo westermann 1
Greyfurt reçeli 6
birleşik kaplar prensibi 1
18 yıl adada unutulan kadın 1
hyperloop 5
bugün önemli bir şey olmadı 5
mutasyon sebebiyle 4 ülkeden uçuşların durdurulması 4
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısını Netanyahu'ya yapılması 3
SON İLANLAR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kastamonu İl Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam