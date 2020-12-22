Çeyrek altın 747 TL'ye geriledi
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 747,00 liradan işlem gördü
|22 Aralık 2020 17:30
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 azalışla 461,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 461,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|462,50
|462,70
|461,00
|461,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.048,00
|3.069,00
|3.038,00
|3.059,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|422,00
|426,00
|420,50
|424,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.979,00
|2.999,00
|2.969,00
|2.989,00
|Yarım Ziynet
|1.489,00
|1.499,00
|1.484,00
|1.494,00
|Çeyrek Ziynet
|745,00
|750,00
|742,00
|747,00
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