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Orman Muhafaza memurları böyle eğitiliyor

Samsun'da göreve yeni başlayan orman muhafaza memurlarına Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından silah atış eğitimi verildi.
 22 Aralık 2020 17:43
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Orman muhafızlarına 'silah' eğitimi

Samsun'da göreve yeni başlayan orman muhafaza memurlarına Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından silah atış eğitimi verildi. Samsun polis atış poligonunda düzenlenen eğitime 14 orman muhafaza memuru katıldı.

Programda silah tanıma, atış pozisyonu, doğru silah kullanım ve atış eğitimleri verildi. Orman muhafaza memurları 9 mm yerli üretim tabanca ile atış eğitimlerini tamamladı. Atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan orman muhafaza memurları sertifika almaya hak kazandı.

Eğitimler ile ilgili bilgi veren Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Orman muhafaza memurlarımız kolluk kuvveti olarak görevlerini icra ederler. Bu görevi icra ederken 6831. sayılı Orman Kanunu'na muhalefetle ilgili suçları öncelikle engellemek yani caydırıcı unsur olarak suçun oluşmasını engellemekle görevlidirler. Oluşan suçla ilgili ise tutanağa bağlayarak adli mercilere ulaştırırlar. Bunun yanında orman muhafaza memurlarımız ormanların sürdürülmesinde bakım ve ağaçlandırmayla da görevlidirler.

Orman mühendisi olarak görev yapan arkadaşlarımız da ormanların bakımlarından, rehabilitasyonundan, biyolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamış ormanların yenilenmesiyle alakalı olarak gençleştirme çalışmalarından sorumlu olarak görevlerini yaparlar. Bu eğitimle beraber silah eğitimlerini tamamlayarak kazasız bir sezon geçirmiş olacaklar" dedi. Programa Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ve Müdür Yardımcısı Özlem Avcı Güler de katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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