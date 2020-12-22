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Sağlıkta, GYUD telafi sınav tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanlar için telafi sınavı 17 OCAK 2021 tarihinde yapılacak.
 22 Aralık 2020 17:56
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Sağlıkta, GYUD telafi sınav tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanların başvuru durumları Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden gerekli kontroller yapılarak mazeretleri teyit edilen ve sınava katılması uygun görülen adaylar için 17 Ocak 2021 tarihinde telafi yazılı sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınav, adayların daha önce tercih ettikleri il merkezlerinde 17 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00'te tek oturum halinde, 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan sınav için ilan edilen sınav konularından, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli 50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır. Adayların telafi sınavı "sınav giriş belgeleri" 11 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden erişime açık olacaktır. Yazılı sınav soruları 18 Ocak 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilerek adayların erişimine açılacaktır

Duyuru için tıklayınız.
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