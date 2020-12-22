Sağlıkta, GYUD telafi sınav tarihleri belli oldu
|22 Aralık 2020 17:56
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanların başvuru durumları Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden gerekli kontroller yapılarak mazeretleri teyit edilen ve sınava katılması uygun görülen adaylar için 17 Ocak 2021 tarihinde telafi yazılı sınavı yapılacaktır.
Yazılı sınav, adayların daha önce tercih ettikleri il merkezlerinde 17 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00'te tek oturum halinde, 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan sınav için ilan edilen sınav konularından, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli 50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır. Adayların telafi sınavı "sınav giriş belgeleri" 11 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden erişime açık olacaktır. Yazılı sınav soruları 18 Ocak 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilerek adayların erişimine açılacaktır
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı
22 Aralık 2020 21:06
|Orman Muhafaza memurları böyle eğitiliyor
22 Aralık 2020 17:43
|Mühürlenen kıraathane sahibi: Abimi kaybettim ama koronaya inanmıyorum
22 Aralık 2020 17:26
|'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı
22 Aralık 2020 16:03
|İki ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
22 Aralık 2020 15:04
|Basın İlan Kurumundan seçim erteleme duyurusu
22 Aralık 2020 13:25
|YSK'nin Belediye Kanunu'na göre yapılacak halkoylamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de
22 Aralık 2020 13:10
|'Tarsus Müzesi ile Mersin'e 32 milyon 250 bin liralık yatırım yapmış olduk'
22 Aralık 2020 12:44
|Evde kına gecesi düzenleyen 21 kişiye ceza kesildi
22 Aralık 2020 12:38
|Fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9 milyon TL ceza kesildi
22 Aralık 2020 12:15