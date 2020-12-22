Bir yılın ardından Antarktika'da ilk korona vakaları görüldü
Corona virüsün kalıcı yerleşim yeri bulunmadığı için ulaşamadığı tek kıta olan Antarktika'da da yaklaşık bir yılın ardından ilk virüs vakası tespit edildi. Şili'ye ait bir araştırma üssünde çalışan 36 kişinin koronavirüse yakalandığı ifade edildi.
|22 Aralık 2020 18:22
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Şimdiye kadar yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenmeyen tek kıta Antarktika'daki General Bernardo O'Higgins Riquelme Araştırma Üssü'nde ilk kez Covid-19 vakaları tespit edildi.
Şili ordusundan yapılan açıklamada, araştırma üssündeki 26'sı asker 36 Şili vatandaşının Covid-19'a yakalandığı bildirildi.
Testleri pozitif çıkan personelin Şili'nin Punta Arenas kentine götürülerek, karantina altına alındığı belirtilen açıklamada, 36 kişinin de durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Sürekli ikamet eden kimsenin olmadığı Antarktika'nın etrafındaki adalarda çalışan, bilimsel çalışmalarda bulunan ve diğer işlerde çalışanlarla birlikte kıtanın nüfusunun kışın 1000, yazın ise yaklaşık 5 bin olduğu belirtiliyor.
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