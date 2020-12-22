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Altın rezervi bulunan maden sahası havadan görüntülendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.
 22 Aralık 2020 18:55
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Altın rezervi bulunan maden sahası havadan görüntülendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.

Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.. İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
İhlas Haber Ajansı
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