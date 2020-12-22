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Rüşvetten gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında, mazbatası martta iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
 22 Aralık 2020 19:19
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Rüşvetten gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında, mazbatası martta iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün önce suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alınan eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aydar'ın da olduğu 17 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ceyhan Adliyesine sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlemişti.

Belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu zanlıları gözaltına almıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddialarıyla 23 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ceyhan Belediye Başkanının talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü G.D.D'nin de bulunduğu belediyede görevli bir kısım şüphelilerin, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliler hakkında 5 Şubat'ta iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındığı, soruşturma kapsamında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kolluk güçlerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap suçlarından bugün eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Aralarında iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
Anadolu Ajansı
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