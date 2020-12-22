Prof. Dr. Orhan Kural'ın durumu çok ağırlaştı
|22 Aralık 2020 19:49
|+Aa- Yazdır
Cem Yılmaz'a açtığı davalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Orhan Kural'ın diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural'ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.
"DURUMU ÇOK AĞIRLAŞTI"
Kötü haberi duyuran Onur Akay, "Prof. Dr. Orhan Kural'ın, Kasım ayı sonunda Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
22 Aralık 2020 22:04
|Vaka sayısı 20 binin altına indi
22 Aralık 2020 19:45
|Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
21 Aralık 2020 23:56
|DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
21 Aralık 2020 22:43
|AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi
21 Aralık 2020 20:45
|DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
21 Aralık 2020 19:42
|Aktif vaka ve ağır hasta sayısı azalıyor
21 Aralık 2020 19:12
|DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü
20 Aralık 2020 22:35
|Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 22:09
|Kovid-19'a yakalanan diş hekimi hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 20:31