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Prof. Dr. Orhan Kural'ın durumu çok ağırlaştı

Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Orhan Kural, yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlanan 70 yaşındaki Kural'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 22 Aralık 2020 19:49
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Cem Yılmaz'a açtığı davalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Orhan Kural'ın diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural'ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

"DURUMU ÇOK AĞIRLAŞTI"

Kötü haberi duyuran Onur Akay, "Prof. Dr. Orhan Kural'ın, Kasım ayı sonunda Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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