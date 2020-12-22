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Akşener, Başkan Mansur Yavaş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
 22 Aralık 2020 20:01
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Akşener, Başkan Mansur Yavaş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan Yavaş'ı makamında kabul etti.
Anadolu Ajansı
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