Akşener, Başkan Mansur Yavaş ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
|22 Aralık 2020 20:01
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