Eymen, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu
Osmaniye'de yaşayan Küçük Eymen, beslediği kaplumbağasını annesi, başkasına verince üzüntüsünü dile getiren konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Eymen, ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhabbet kuşu istedi. Bakan Soylu da, çocuğun isteğini yerine getirdi.
|22 Aralık 2020 20:04
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Osmaniye'de yaşayan Eymen isimli çocuk, evde beslediği kaplumbağasını, annesi başkasına verince üzüntüsünü dile getiren konuşma yapıp sosyal medyaya yükledi. Küçük Eymen, daha sonra sosyal medya hesabından mesaj yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhabbet kuşu istedi. Bakan Soylu, Eymen'in isteğini Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne iletti. Polis ekipleri de temin ettikleri muhabbet kuşunu, kafesiyle birlikte Eymen'e hediye etti. İsteğinin yerine getirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Eymen, polislere ve Bakan Soylu'ya teşekkür etti.
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