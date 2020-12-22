1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da ızgara planlı antik kent turizme kazandırılacak

Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de ızgara planlı tarihi kent kalıntısının bulunduğu alanın turizme kazandırılması amacıyla proje hazırlandı.
 22 Aralık 2020 20:08
+Aa- Yazdır
Van'da ızgara planlı antik kent turizme kazandırılacak

İlçeye bağlı Yukarıışıklı Mahallesi'nde 270 hektarlık alanda yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğindeki ızgara planlı tarihi kent kalıntısının gün yüzüne çıkarılması için Erciş Belediyesi öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bölgede inceleme yapan Van Müze Müdürü Erol Uslu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, yapıların temel duvarları, kerpiç kalıntıları, seramik, çanak ve çömlek parçaları, sur duvarları ile binaların temel inşasında kullanılan kireçtaşı malzemesinin alındığı taş ocaklarının yerini belirledi.

Erciş Belediyesi, alanda kurtarma kazısının yapılarak turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulundu. Gerekli izinleri alınarak kazı ekibi ve ziyaretçilerin bölgeye ulaşımının sağlanabilmesi için tarihi dokuya zarar vermeden başlatılan yol çalışmaları tamamlandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Urartu medeniyetinden bugüne ulaşan ve modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'da hayat bulan ilk örneği Zernaki Tepe'yi açık hava müzesi haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Bölgede kurtarma kazılarının başlatılması için AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın desteğiyle çalışma başlattıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Kazı çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığımız müracaat olumlu sonuçlandı. Van Müze Müdürlüğümüzün başkanlığında ve YYÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu danışmanlığında kurtarma kazı çalışmaları için izin çalışmalarını sonuçlandırdık. Kazı çalışmalarına belediye olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, kazı yapılacak alana ulaşımın sağlanması için tarihi dokuya zara vermeden yol çalışması yürüttük. Kazı ekibi için konteynır ve su depolarını hizmete aldık. Konaklama ve yemek konusunda da gerekli desteği sağlayacağız. Amacımız, Doğu Anadolu'da ilk olma özelliğini taşıyan Zernaki Tepe'nin gün yüzüne çıkarılması. Bu kadim mirasın şehrimizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
22 Aralık 2020 21:12		 Altın rezervi bulunan maden sahası havadan görüntülendi
22 Aralık 2020 18:55
Belediye Başkanı uyardı: Bir faciaya doğru gidiyoruz
22 Aralık 2020 17:57		 Meteorolojiden bu bölgeye yoğun kar uyarısı
22 Aralık 2020 17:55
Mersin Valiliğinden CHP'li Antmen'in iddialarına yanıt
22 Aralık 2020 17:47		 Pazar girişinde sosyal mesafesiz HES Kodu kuyruğu
22 Aralık 2020 16:19
Van Büyükşehir Belediyesinden 'Sayıştay raporları' açıklaması
22 Aralık 2020 16:00		 Mersin'de belediye ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasına yalanlama
22 Aralık 2020 15:51
Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı
22 Aralık 2020 15:20		 Vakaların yüzde 60 düştüğü ilde vatandaş durumdan memnun
22 Aralık 2020 14:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı22:28 - CHP'li Antmen'in 'adrese teslim ihale' iddialarına yalanlama22:24 - Almanya'dan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması22:08 - Şeyma öğretmen'in katiline 2 kez müebbet istendi22:06 - Tarihi han kaybolmaya yüz tutan mesleklere 'yuva' oldu22:04 - Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
22:02 - 'Yılbaşı tatili hayaliyle mağdur olmayın' uyarısı21:56 - Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi21:27 - Çanakkale'de çöp konteynerinde bulunan bebek öldü21:19 - TÜİK'ten asgari ücreti hesaplama açıklaması21:12 - Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor21:11 - Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor
21:10 - 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek21:07 - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun acı günü21:06 - Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı21:03 - Bakan Akar'dan 2. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret20:31 - RTÜK'ten İBF mezunlarına Keynesli cevap
20:15 - Harcamaların yüzde 29'u online yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
2021 yılında ÖABT sınavı yapılacak branşlar açıklandı
Vaka sayısı 20 binin altına indi
BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
Prof. Dr. Ortaylı: Orhan Pamuk okumayın!
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şaka yapmayı bilmeyen insan 3
varoluşsal kaygı 1
23.12.2020 fenerbahce vs olympiakos maçı 1
Greyfurt reçeli 6
23.12.2020 anadolu efes vs barcelona maçı 1
slime yapma videoları 2
kayseri 2
leo westermann 1
22.12.2020 aihm'nin demirtaş kararı 1
askerlik sırasında sigorta yatmaması 1
SON İLANLAR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kastamonu İl Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam