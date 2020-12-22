RTÜK'ten İBF mezunlarına Keynesli cevap
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, takipçisinin 'İİBF kadrolari arttilmali İbrahim bey. 500 bin İİBF mezunu var ve buna orantılı bir alım olsa çok seviniriz' tweetine karşılık olarak Keynes'li cevap verdi.
|22 Aralık 2020 20:31
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, takipçisinin 'İİBF kadrolari arttilmali İbrahim bey. 500 bin İİBF mezunu var ve buna orantılı bir alım olsa çok seviniriz' tweetine karşılık olarak Keynes'li cevap verdi.
İşte İbrahim Uslu'nun yanıtı;
Keynes'in klasiklere getirdiği temel eleştirilerden biri her zaman için toplam arz ve toplam talep arasında doğrusal bir ilişkiden söz edilemeyeceğidir 😉 Yine de bir İBF'li olarak sizi anlıyor ve konuyu not ediyorum.
Keynesin klasiklere getirdiği temel eleştirilerden biri her zaman için toplam arz ve toplam talep arasında doğrusal bir ilişkiden söz edilemeyeceğidir 😉 Yine de bir İBFli olarak sizi anlıyor ve konuyu not ediyorum 📝 https://t.co/QIDjJGB2Ueİbrahim USLU (@ibrahimuslu55) December 21, 2020
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