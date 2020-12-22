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Bakan Akar'dan 2. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar:- "Irak'ın kuzeyinde Kara ve Hava Kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma ve gayret içinde"
 22 Aralık 2020 21:03
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Bakan Akar'dan 2. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde teröristle mücadele operasyonlarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan operasyonlarla yurt içinde ve sınır ötesinde bunların mağaralarını, barınaklarını başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı'nı takip ettikleri Aksaz Deniz Üs Komutanlığından İzmir'de konuşlu 2. Ana Jet Üs Komutanlığına geçti.

Burada personel ile bir araya gelen Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki üstün başarılarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya genelindeki saygınlığını daha da pekiştirdiğini belirtti.

Nitelikli personelini üstün teknoloji ile buluşturan Hava Kuvvetlerinin bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevlerini başarıyla yerine getireceğini ifade eden Akar, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar önemli sonuçlar verdi. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak bu ileriye dönük çalışmalarımız, bu yürüyüş devam edecek. Bu konuda yapılması gereken ne varsa başaracağız, asil milletimize karşı sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından TSK'nın sorumlulukları ve görevlerinin arttığına dikkati çeken Akar, bölgesel olarak önemli ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası arenada bir özne haline geldiğine işaret eden Akar, "Bunun sonucu olarak hem etki hem de ilgi alanımız genişlemiştir. Etki ve ilgi alanımızın genişlemesi de bizlerin görev ve sorumluluklarını artırmaktadır. Onun için her zamankinden daha çok çalışmak, her zamankinden daha çok kahramanlık ve fedakarlık yapmak durumundayız. Niçin? Ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için. Bu milletinin bağrından çıkan TSK'nın vazifesi, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, asil milletimizin ve vatan topraklarının karada, denizde ve havadaki egemenlik alanlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Bunun için gece-gündüz demeden asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Teröristle mücadele harekatlarına da değinen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ın kuzeyinde Kara ve Hava Kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma ve gayret içinde. Amacımız teröristleri etkisiz hale getirmek. Bunu yaparken tüm komşularımızın sınırlarına saygılıyız. Ama bize komşularımızın topraklarından gelen teröristlerin yaptıkları saldırılar, tacizler var. Bizler de hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak, onların güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunu Iraklı kardeşlerimizle konuşuyoruz, onlara izah ediyoruz. Biz 40 yıldan beri ülkemize ve milletimize karşı saldırılarını sürdüren teröristlerden kurtulmaktan kararlıyız. Bu musibetten asil milletimizi kurtaracağız. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla yurt içinde ve sınır ötesinde bunların mağaralarını, barınaklarını başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Çalışmamız, gayretimiz, hedefimiz budur. Gece-gündüz çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor."

- "Bu operasyonlar olmasaydı."

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonları anımsatan Akar, "Bu operasyonlar olmasaydı terör koridoru olarak adlandırdığımız alanın nelere dönüşebileceğini herkesin bilmesi lazım. Bu operasyonlar olmasaydı milletimiz, bizler çok daha farklı konularla uğraşmak zorunda kalabilirdik. O nedenle o terör koridorunun tahribi çok değerli, önemli." diye konuştu.

İdlib'deki faaliyetlerin de Ruslar ile görüşülerek devam ettiğini belirten Akar, "Zaman zaman ateşkes ihlalleri olsa da esas olarak söz konusu ateşkes, istikrar devam ediyor. Bu sağlanan barış ortamı içinde 450 bini İdlib'de olmak üzere toplam 1 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine, topraklarına gönüllü ve güvenli şekilde dönebildi." ifadesini kullandı.

- "Operasyonlarımız etkilenmedi"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konusunda da değinen Akar, mart ayından beri yoğun tedbirler aldıklarını aktardı.

Bakanlık bünyesinde KOMMER kurulduğunu, bunun diğer birliklere de yansıdığını dile getiren Akar, "Bu arkadaşlarımızın sevk ve idaresinde, onların koordinasyonunda çok başarılı bir mücadele sergilediniz. Geldiğimiz noktada herhangi bir zafer sarhoşluğuna, ihmale meydan vermeyelim. Çok şükür şimdilik gemilerimizden, operasyon bölgelerimizden, pilotlarımızdan bu konuyu uzak tutabildik. Aynı ciddiyet, dikkat ve hassasiyetle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Operasyonlarımız etkilenmedi ve etkilenmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Peygamber ocağı olarak da bilinen TSK'nın, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli, manevi ve mesleki değerleriyle, akıl ve bilim ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, sıralı komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başında olmayı sürdüreceğini ifade eden Akar, "En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Asil milletimizin bize sevgisi ve güveni en yüksek düzeyde. Bize düşen bu güvene, sevgiye layık olmaktır. Onun için dün olduğu gibi bugün de yarın da her türlü fedakarlığı, kahramanlığı yaparak verilen vazifeyi ifa etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Akar, sözlerinin sonunda tüm personelin yaklaşan yeni yılını da kutladı.
Anadolu Ajansı
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