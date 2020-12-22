Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun acı günü
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
|22 Aralık 2020 21:07
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Vali Karaloğlu'nun annesi Havva Karaloğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Annem Havva Karaloğlu, emanetini Cenab-ı Hak'ka teslim etti. Makamı Ali, mekanı cennet olsun. Rahman ve rahim olan Rabbimden, annem ve tüm ölmüşlerimize rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
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