Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor
|22 Aralık 2020 21:11
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Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Dağı, yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşını Erciyes'te geçirmenin ayrıcalık olduğunu söyledi.
Yılbaşına sayılı günler kaldığını belirten Cıngı, farklı ülkelerde yapılan görüşmeler sonucu operatörlerin charter seferleriyle turist getirmek için otellerle anlaşmalar yaptığını ifade etti.
İlk charter seferinin Ukrayna'dan yapıldığını ve misafirlerin pistlerde kayak yaptığını anlatan Cıngı, "Hafta içinde Rusya ve Polonya gibi ülkelerden turistler gelecek. Kayseri'de yılbaşında yaklaşık 3-4 bin civarında misafirimiz olacak. Yılbaşında otellerimizin doluluk oranı oldukça yüksek. Hemen hemen tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." diye konuştu.
Cıngı, sezon boyunca yerli ve yabancı kayakseverleri Erciyes'in emsalsiz atmosferinde misafir edeceklerini söyledi.
Etkinliklerde salgın kurallarına uyulacak
Murat Cahid Cıngı, yılbaşının yabancı turistler için önemli olduğunu, devletin kısıtlama ve sağlık kurallarına güvenli turizm sertifikası alsın ya da almasın otellerin tamamının uyacağını vurguladı.
"Genel itibarıyla insanların yan yana gelmesini sağlayacak bir organizasyon olmayacak." diyen Cıngı, sosyal mesafe kurallarına uygun sportif aktivitelerin yapılacağını dile getirdi.
Cıngı, yılbaşından sonra yeni tip koronavirüs vakalarında düşüş olmasını temenni ederek, birçok turisti Erciyes'in pistlerinde ağırlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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