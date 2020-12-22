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Çanakkale'de çöp konteynerinde bulunan bebek öldü
Çanakkale'de, çöp konteynerine bırakılan yeni doğmuş bebek, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
|22 Aralık 2020 21:27
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Çanakkale'de, çöp konteynerine bırakılan yeni doğmuş bebek, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerden bebek sesi duyan vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Belirtilen adrese gelen polis, konteyner içerisinde yeni doğmuş erkek bebeği buldu. Bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.
Göbek bağı kordonu halen üzerinde olan ve yaklaşık 2 saat önce doğduğu değerlendirilen bebek, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Başlatılan soruşturma devam ediyor.
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