Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
|22 Aralık 2020 22:04
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ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşıda Faz- 2 çalışmaları devam ediyor. Aşının 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.
ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid- 19 yerli aşısının Faz- 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. Faz- 1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi. Faz- 2 çalışmaları ise 16 Aralık itibariyle başladı. Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde şu an için 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi. Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise 25 Aralık?tan sonra başlayacağı öğrenildi. Aşı yapılan gönüllülerin ise hastanede yatırılmayacağı, aşı yapıldıktan sonra evlerine gidebileceği kaydedildi.
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