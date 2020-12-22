Şeyma öğretmen'in katiline 2 kez müebbet istendi

Olay, 27 Haziran 2019 Perşembe günü, Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, çıktı. Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti. İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a, Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da ateş etti. Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı, hayatını kaybetti. Başından yaralanan ve uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU VERİLDİ

Tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savunmalarında psikolojik tedavi gördüğünü belirten Canpolat için İstanbul Adli Tıp Kurumu, akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verdi. Davanın bugün görülen duruşmasında Cumhuriyet savcılığı mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Muzaffer Canpolat'ın '2 kişiyi kasten öldürmek' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi.