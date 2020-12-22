Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı
|22 Aralık 2020 22:31
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Çorum'da yaşlı kadını 5'inci kata taşıyan polisin fotoğrafını paylaşarak "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü.
Çorum'da akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından evine gitmek için hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı. Kahramantekin'e apartmana kadar eşlik eden ekipler, asansörün bozuk olduğunu fark edince bir polis memuru kadını 5'inci kata kadar sırtında taşıdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu, yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafının altına "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü. Polis ekiplerine binlerce destek mesajı geldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
23 Aralık 2020 03:40
|TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Aralık 2020 03:37
|Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Aralık 2020 03:34
|Fahrettin Altun: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz
23 Aralık 2020 03:28
|KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret
23 Aralık 2020 01:08
|Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı
23 Aralık 2020 01:06
|Türkiye-Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun teklifi kabul edildi
23 Aralık 2020 01:04
|CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
23 Aralık 2020 00:46
|Bakanı Koca, 4 İlde Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı
23 Aralık 2020 00:34
|23 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Aralık 2020 00:02