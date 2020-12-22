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CHP'li başkandan AK Parti'li başkana pankartlı teşekkür

Ordu'nun Gülyalı Belediye Başkanı CHP'li Ulaş Tepe, ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Hilmi Güler'e pankart hazırlayarak teşekkür etti.
 22 Aralık 2020 22:35
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçedeki yol sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, kentin tek CHP'li belediyesi olan Gülyalı ilçesinde yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin en önemli ve en sorunlu ulaşım ağı olan Kestane-Ambarcılı Mahallesi Grup Yolu'nda asfalt çalışması yaptı.

Yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunun 7,5 kilometresini asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kalan 1 kilometrelik kısmı bitirmek için de planlama yaptı.

"BİRLİKTEN HİZMET DOĞAR"

CHP'li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yol çalışmalarından dolayı AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e pankart hazırlayarak teşekkür etti. Hazırlanan pankartları mahallelere asan Tepe, 'birlikten hizmet doğar' ilkesine dikkat çekti. Pankartta '8,5 km'lik sıcak asfalt çalışmasıyla yol problemimizi çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler'e vatandaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum' denildi.

"KALAN KISMIN DA BİTİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sosyal medya hesabından da Başkan Güler'e teşekkür eden Tepe, kalan 1 kilometrelik kısmın da bitirilmesini beklediklerini belirterek, "İlçemiz ulaşım ağının en önemli ve en sorunlu güzergahlarından birini oluşturan Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki Kestane-Ambarcılı grup yolunda 7,5 km asfaltlama çalışması tamamlandı. Kalan 1 km'lik güzergahın da en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Kestane ve Ambarcılı mahallelerimiz başta olmak üzere Ayrılık, Mustafalı, Alibey ve Güneyköy (Piraziz) mahalleleriyle geniş bir havzaya hitap eden güzergahın konforlu bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ilçemiz ve vatandaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"GÜLYALI İLİMİZİN GÖZDE İLÇELERİNDEN BİRİ OLDU"

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise yolun 6 mahalleye hizmet vereceğini kaydederek, "Bu güzergah, Gülyalı ilçemizin en önemli yol ağlarından biriydi. Ayrılık, Mustafalı Kestane, Alibey, Ambarcılı ve Güneyköy mahallelerine hizmet verecek yolu sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Gülyalı ilçemiz hem devlet yatırımları hem de büyükşehir yatırımlarıyla ilimizin en gözde ilçelerinden birisi oldu. Ordu Giresun Havalimanı, Çikolata Park, Kano Yarış Parkuru gibi yatırımlar ilçenin kaderini değiştirecek" dedi.
DHA
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