1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, korona virüs mücadelesini kaybetti.
 22 Aralık 2020 22:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, korona virüs mücadelesini kaybetti. Gök, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını korona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara'ya sevk edildi. Ancak Dr. Vedat Gök, korona virüsüne karşı mücadeleyi kaybetti. Uzman Dr. Vedat Gök'ün cenazesi memleketi Zonguldak getirildi. Baba evinden helallik olan alınmasının ardından Uzman Dr. Vedat Gök'ün cenazesi 19 Mayıs Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Cide Tabipler Odası Birliği Başkanı Dr Yusuf ÖZtür, Dr. Vedat Gök'ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Süleyman Soylu'nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı
23 Aralık 2020 00:31		 'Hayvancılık, 2003 yılında dibe vurmuştu'
23 Aralık 2020 00:31
Bu mahalledeki 380 öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor
22 Aralık 2020 23:34		 Uzmanından 'uykunuzu ertelemeyin' uyarısı
22 Aralık 2020 23:26
'Ben asla Kovid olmam' diye tepki koyan hastalar oldu'
22 Aralık 2020 23:25		 Vali, Kovid-19'a en fazla yakalanan yaş grubunu açıkladı
22 Aralık 2020 23:14
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'de üçüncü oldu
22 Aralık 2020 23:07		 Meteoroloji'den 3 ilimiz için kar uyarısı
22 Aralık 2020 23:04
Tarihi han kaybolmaya yüz tutan mesleklere 'yuva' oldu
22 Aralık 2020 22:06		 Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
22 Aralık 2020 22:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:40 - Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik03:37 - TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik03:34 - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik03:28 - Fahrettin Altun: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz01:08 - KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret01:06 - Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı
01:04 - Türkiye-Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun teklifi kabul edildi00:46 - CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!00:45 - Savcı Sayan: Muhalifler nerede? Neden kınamıyorlar00:34 - Bakanı Koca, 4 İlde Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı00:31 - 'Hayvancılık, 2003 yılında dibe vurmuştu'00:31 - Süleyman Soylu'nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı
00:17 - PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı00:02 - 23 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak00:00 - Kuyumcularımızda, altın günleri başladı23:56 - Malatya'da yurtta kalan 7 kız çocuğu kayıplara karıştı
23:50 - Hafızlık Tespit Sınavları ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Sayan: Muhalifler nerede? Neden kınamıyorlar
CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
Süleyman Soylu'nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı
Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak
Bakanı Koca, 4 İlde Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı
'Hayvancılık, 2003 yılında dibe vurmuştu'
Kuyumcularımızda, altın günleri başladı
PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı
23 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gizem 3
Hastane Yapılacak Diyerek Yıkılan Botanik Bahçesi 2
sözlükte yazacak başlık bulamamak 3
cengiz holding'in 21.12.2020 reklamı 4
Hedeflerinizin ve hayallerinizin farkına varmak 2
Ursula Kroeber Le Guin 3
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 2
Gübretaş 3,5 milyon onsluk altın varlığı bulması 2
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısını Netanyahu'ya yapılması 3
SON İLANLAR
Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri İşletme Birliği 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 16 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 18 Güvenlik Personeli Alacak
İzmir Byndr Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemalpaşa Turizm 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 64 İşçi Alacak
Bartın Hasbel 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam