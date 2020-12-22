Meteoroloji'den 3 ilimiz için kar uyarısı
Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
|22 Aralık 2020 23:04
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Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusundaki kar yağışlarının çarşamba sabah saatlerinden itibaren Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde etkisini artırarak aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
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