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Vali, Kovid-19'a en fazla yakalanan yaş grubunu açıkladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde en fazla COVID'e yakalanan 40 yaş altı gruptur. Bu yaş grubunda ölüm oranı düşük olmakla birlikte salgının yayılmasında çok büyük rol oynamaktadır" dedi.
 22 Aralık 2020 23:14
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Vali, Kovid-19'a en fazla yakalanan yaş grubunu açıkladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yavuz, özellikle gençler ve kadınlardan corona virüsü önlemleriyle ilgili olarak ricalarda bulundu. Vali Yavuz salgının yayılmasının engellenmesi için misafirliğe gidilmemesini ve misafir kabul edilmemesini istedi.

"SALGININ YAYILMASINDA ÇOK BÜYÜK ROL OYNUYOR"

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Sevgili Kocaeliler, almış olduğumuz tedbirlere özenle uymanız sayesinde vaka sayılarımız düşmeye devam ediyor. Aynı dikkat ve özeni göstermeye devam edelim.

* Maske, mesafe ve hijyen en önemli tedbirlerimiz. İlimizde Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin yüzde 85'i 60 yaş üstü büyüklerimiz. Bu yüzden büyüklerimizle irtibat halindeyken mutlaka evde bile olsak maske kullanalım.

* Sosyal ortamlardan ve akraba ziyaretlerinden uzak duralım. İlimizde en fazla COVID'e yakalanan ise 40 yaş altı gruptur. Bu yaş grubunda ölüm oranı düşük olmakla birlikte salgının yayılmasında çok büyük rol oynamaktadır.

* Özellikle maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek salgınla etkili mücadele edebiliriz.

"BİRAZ DAHA DİKKAT, BİRAZ DAHA SABIR"

Vali Yavuz kadınlar ve gençlerden şu istekte bulundu:

* Hanım kardeşlerim, lütfen misafir kabul etmeyin. Misafirliğe gitmeyin. Bu yolla aile büyüklerimizi tehlikeye atmayalım!

* Sevgili gençler, pandemi nedeniyle sıkıldığınızı biliyorum. Salgın belki sizin hayatınızı tehdit etmeyebilir ancak aile büyüklerinizin hayatını tehdit ettiğinde şüphe yok. Biraz daha dikkat, biraz daha sabır. Maske, mesafe ve hijyene dikkat.
Memurlar.Net
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