Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'de üçüncü oldu

Antalya'da keman sanatçısı Elif Su Eroğlu (13), ABD'de online düzenlenen ve 700 katılımcının yarıştığı Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda 3'üncü oldu. Eroğlu, bu başarısıyla 5 yılda 11 uluslararası ödül kazanmış oldu.

5 yıl önce sahnede keman çalan bir arkadaşını izledikten sonra keman çalmaya merak salan ortaokul öğrencisi Elif Su Eroğlu, o günden sonra keman öğretmeni Daniya Kaynova'dan eğitim almaya başladı. Eroğlu, 5 yıl boyunca kendini geliştirerek katıldığı onlarca uluslararası yarışmada gösterdiği başarılı performansla birçok ödül kazandı. Pandemi sürecini fırsata çeviren Eroğlu, evden çıkamadığı süreçte çalışmalarına odasında devam ediyor.

Son olarak ABD'de düzenlenen bir yarışmaya katılmak için Antonio Vivaldi'nin 'Winter' adlı eserini çalan Eroğlu, kayda aldığı performansını yarışmaya gönderdi. 700 katılımcının yer aldığı yarışmada performansıyla göz dolduran Eroğlu, 3'üncü olarak büyük başarı elde etti. Eroğlu, bu ödülüyle birlikte 11'inci kez uluslararası ödül kazanmış oldu.

Pandemiyle birlikte evde çalışmak için daha fazla zaman bulabildiğini söyleyen Elif Su Eroğlu, "İlk yarışmamla beraber öğretmenimle daha akademik çalışmalara başladık. Yarışmalara katıldım, konserler verdim ve çalışmalara devam ediyorum. Pandemi dönemiyle birlikte birçok yarışma online yapıldı ve konserlerim de iptal edildi. Çalışmalarım sonucunda bu yıl 4 yarışmadan birincilik aldım. Her yarışma öncesi biraz stresli ve heyecanlı geçiyor ama şunu biliyorum ki sonucunda kendime inandığım, kendimi en iyi şekilde gösterdiğim için içim rahat. Bir derece alıp ülkemi temsil etmek beni çok gururlandırıyor" dedi.

'DENEYİM VE TECRÜBE KAZANIYORUM'

Hobi olarak başladığı keman çalmaya profesyonel olarak devam etmek istediğini belirten Eroğlu, "ABD'deki bu yarışmaya katılmaya 15 gün önce karar vermiştik. Bu yarışmaya katılmayı çok istiyordum. Çünkü daha önce derece aldığım yarışmaların hepsi Avrupa ülkelerinde düzenlenmişti. Ben de yeni bir müzik kültürü görmek, farklı bir ülkede derece elde edebilmek ve ülkemi yurtdışında temsil edebilmek için bu yarışmaya katıldım. Aldığım dereceler benim için çok önemli ancak dereceden çok bu yarışmaların bana kattığı deneyim ve tecrübeler daha önemli" diye konuştu.

11 ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI

Elif Su Eroğlu'nun; 2016 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'VII. International Music Competition'da ikincilik, 2017 yılında Tokyo 'Melos III. Uluslararası Müzik yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'IX. International Music Competition'da birincilik, 2018 yılında İtalya/Floransa kentinde yapılan 'IX. Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Almanya/Baden Wurttemberg eyaletinde yapılan 'Musical Fireworks Müzik Yarışması'nda' 'Assaluto' olarak birincilik, 2019 yılında İtalya'da düzenlenen '29. Concorso International Per Giovani Musicisti Citta Di Barnetta Yarışması'nda' Premio Assaluto derecesiyle birincilik, 2019 yılında Arjantin'de düzenlenen 'Iguazü en Concierto Müzik Festivali'nde keman dalında birincilik, 2019 yılında Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen '7. Uluslararası "Heirs Of Orpheus Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında Kazakistan'da yapılan 'Uluslararası RUAN Müzik Yarışması'nda Grand Prix olarak birincilik, 2020 yılında New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında ABD'de düzenlenen Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda üçüncülük ödülleri bulunuyor.