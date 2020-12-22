1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'de üçüncü oldu

Antalya'da keman sanatçısı Elif Su Eroğlu (13), ABD'de online düzenlenen ve 700 katılımcının yarıştığı Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda 3'üncü oldu. Eroğlu, bu başarısıyla 5 yılda 11 uluslararası ödül kazanmış oldu.
 22 Aralık 2020 23:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Antalya'da keman sanatçısı Elif Su Eroğlu (13), ABD'de online düzenlenen ve 700 katılımcının yarıştığı Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda 3'üncü oldu. Eroğlu, bu başarısıyla 5 yılda 11 uluslararası ödül kazanmış oldu.

5 yıl önce sahnede keman çalan bir arkadaşını izledikten sonra keman çalmaya merak salan ortaokul öğrencisi Elif Su Eroğlu, o günden sonra keman öğretmeni Daniya Kaynova'dan eğitim almaya başladı. Eroğlu, 5 yıl boyunca kendini geliştirerek katıldığı onlarca uluslararası yarışmada gösterdiği başarılı performansla birçok ödül kazandı. Pandemi sürecini fırsata çeviren Eroğlu, evden çıkamadığı süreçte çalışmalarına odasında devam ediyor.

Son olarak ABD'de düzenlenen bir yarışmaya katılmak için Antonio Vivaldi'nin 'Winter' adlı eserini çalan Eroğlu, kayda aldığı performansını yarışmaya gönderdi. 700 katılımcının yer aldığı yarışmada performansıyla göz dolduran Eroğlu, 3'üncü olarak büyük başarı elde etti. Eroğlu, bu ödülüyle birlikte 11'inci kez uluslararası ödül kazanmış oldu.

Pandemiyle birlikte evde çalışmak için daha fazla zaman bulabildiğini söyleyen Elif Su Eroğlu, "İlk yarışmamla beraber öğretmenimle daha akademik çalışmalara başladık. Yarışmalara katıldım, konserler verdim ve çalışmalara devam ediyorum. Pandemi dönemiyle birlikte birçok yarışma online yapıldı ve konserlerim de iptal edildi. Çalışmalarım sonucunda bu yıl 4 yarışmadan birincilik aldım. Her yarışma öncesi biraz stresli ve heyecanlı geçiyor ama şunu biliyorum ki sonucunda kendime inandığım, kendimi en iyi şekilde gösterdiğim için içim rahat. Bir derece alıp ülkemi temsil etmek beni çok gururlandırıyor" dedi.

'DENEYİM VE TECRÜBE KAZANIYORUM'

Hobi olarak başladığı keman çalmaya profesyonel olarak devam etmek istediğini belirten Eroğlu, "ABD'deki bu yarışmaya katılmaya 15 gün önce karar vermiştik. Bu yarışmaya katılmayı çok istiyordum. Çünkü daha önce derece aldığım yarışmaların hepsi Avrupa ülkelerinde düzenlenmişti. Ben de yeni bir müzik kültürü görmek, farklı bir ülkede derece elde edebilmek ve ülkemi yurtdışında temsil edebilmek için bu yarışmaya katıldım. Aldığım dereceler benim için çok önemli ancak dereceden çok bu yarışmaların bana kattığı deneyim ve tecrübeler daha önemli" diye konuştu.

11 ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI

Elif Su Eroğlu'nun; 2016 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'VII. International Music Competition'da ikincilik, 2017 yılında Tokyo 'Melos III. Uluslararası Müzik yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'IX. International Music Competition'da birincilik, 2018 yılında İtalya/Floransa kentinde yapılan 'IX. Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Almanya/Baden Wurttemberg eyaletinde yapılan 'Musical Fireworks Müzik Yarışması'nda' 'Assaluto' olarak birincilik, 2019 yılında İtalya'da düzenlenen '29. Concorso International Per Giovani Musicisti Citta Di Barnetta Yarışması'nda' Premio Assaluto derecesiyle birincilik, 2019 yılında Arjantin'de düzenlenen 'Iguazü en Concierto Müzik Festivali'nde keman dalında birincilik, 2019 yılında Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen '7. Uluslararası "Heirs Of Orpheus Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında Kazakistan'da yapılan 'Uluslararası RUAN Müzik Yarışması'nda Grand Prix olarak birincilik, 2020 yılında New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında ABD'de düzenlenen Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'nda üçüncülük ödülleri bulunuyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Süleyman Soylu'nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı
23 Aralık 2020 00:31		 'Hayvancılık, 2003 yılında dibe vurmuştu'
23 Aralık 2020 00:31
Bu mahalledeki 380 öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor
22 Aralık 2020 23:34		 Uzmanından 'uykunuzu ertelemeyin' uyarısı
22 Aralık 2020 23:26
'Ben asla Kovid olmam' diye tepki koyan hastalar oldu'
22 Aralık 2020 23:25		 Vali, Kovid-19'a en fazla yakalanan yaş grubunu açıkladı
22 Aralık 2020 23:14
Meteoroloji'den 3 ilimiz için kar uyarısı
22 Aralık 2020 23:04		 Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
22 Aralık 2020 22:39
Tarihi han kaybolmaya yüz tutan mesleklere 'yuva' oldu
22 Aralık 2020 22:06		 Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
22 Aralık 2020 22:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:40 - Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik03:37 - TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik03:34 - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik03:28 - Fahrettin Altun: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz01:08 - KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret01:06 - Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı
01:04 - Türkiye-Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun teklifi kabul edildi00:46 - CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!00:45 - Savcı Sayan: Muhalifler nerede? Neden kınamıyorlar00:34 - Bakanı Koca, 4 İlde Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı00:31 - 'Hayvancılık, 2003 yılında dibe vurmuştu'00:31 - Süleyman Soylu'nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı
00:17 - PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı00:02 - 23 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak00:00 - Kuyumcularımızda, altın günleri başladı23:56 - Malatya'da yurtta kalan 7 kız çocuğu kayıplara karıştı
23:50 - Hafızlık Tespit Sınavları ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Sayan: Muhalifler nerede? Neden kınamıyorlar
CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
Süleyman Soylu'nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı
Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak
Bakanı Koca, 4 İlde Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı
'Hayvancılık, 2003 yılında dibe vurmuştu'
Kuyumcularımızda, altın günleri başladı
PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı
23 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günah 2
Someome elde mi o 3
hamza yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması 3
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 1
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 7
Barcelona'nın Özkan Sümer için başsağlığı mesajı 2
Tanım şart değil 3
22.12.2020 aihm'nin demirtaş kararı 1
fenerbahcenin ligden çekilmesi gerekliliği 1
kayseri 2
SON İLANLAR
Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri İşletme Birliği 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 16 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 18 Güvenlik Personeli Alacak
İzmir Byndr Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemalpaşa Turizm 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 64 İşçi Alacak
Bartın Hasbel 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam