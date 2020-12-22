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'Ben asla Kovid olmam' diye tepki koyan hastalar oldu'

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken kentte koronavirüse yakalanan ilk doktorlardan dahiliye bölümü uzman hekimleri Mustafa Yakarışık ve Ali Türedi, mücadelelerine kaldıkları yerden devam ediyor.
 22 Aralık 2020 23:25
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'Ben asla Kovid olmam' diye tepki koyan hastalar oldu'

Mustafa Yakarışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ilk doktorun kendisi olduğunu söyledi.

Yeni ve bilinmeyen bir hastalık olması dolayısıyla çok endişelendiğini dile getiren Yakarışık, negatife dönmesinin 30 gün sürdüğünü ancak hafif atlattığını ifade etti.

Yakarışık, hastalığı yenerek görevine devam ettiğini belirtti, "Yaşlılar daha ağır atlatıyor ancak genç olup da kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Hiç kimsenin 'Ben gencim, bana bir şey olmaz' dememesi lazım." diye konuştu.

Poliklinlikte normal hasta muayenesi sırasında birçok hastasında Kovid-19 tespit ettiğine dikkati çeken Yakarışık, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dışında başka şikayetlerle gelen çok hastalarım oldu. Kovid düşündüğüm hastalar, 'Ben asla Kovid olamam' diye bana tepki koydu. Test vermeye yollamak istedim, gitmeyen hastalar oldu. Kan tahlillerini aldım, görüntülemelerini yaptım, 'Çok yüksek ihtimalle pozitifsiniz test yaptırın' dedim. Böyle birçok hasta tespit ettim."

Yakarışık, insanların hasta olduğuna inanmak istemediğini belirterek, "Kendini çok iyi koruduğunu düşünüyor ama bir şekilde bulaş oluyor ve biz onu fark edemiyoruz. O yüzden mutlaka böyle durumlarda doktora başvurulması ve test yapılması gerekiyor." dedi.

"Bana bir şey olmaz" deme huyundan vazgeçilmeli

Sağlık çalışanları olarak yine her zamanki gibi çok yoğun çalıştıklarına işaret eden Yakarışık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yorulduk ama şu anda biraz kırılma var, hasta sayısında azalma saptandı, inşallah böyle devam eder. Eğer önlemlere uyarsak azalacağını düşünüyoruz. Tedbiri elden bırakmamalıyız. 'Bana bir şey olmaz' deme huyundan vazgeçilmesi gerekiyor. Bu tedbirler kendimizin değil, en yakınımızın da sağlığını etkiliyor. Sevdiğimiz insanları da kaybedebiliriz, bunun için tedbirlere çok dikkat edilmesi gerekiyor."

"Hastanede yatmak istemiyorlar, gereksiz yattığını söylüyorlar"

Dahiliye uzmanı Ali Türedi de koronavirüse ilk yakalananlardan. Türedi, koronavirüsü eklem ve baş ağrılarıyla atlattığını söyledi.

Hastalığı yenip tekrar görevine dönerek koronavirüsle mücadeleye devam ettiğini anlatan Türedi, şunları söyledi:

"Bazı özellikle genç hastalarımız psikolojik olarak aşırı strese giriyorlar, 'Her an entübe olabilirim' diye aşırı bir panikatak oluyor. Bazıları hastalığı kabullenemiyor, 'Çok bir şeyim yok' diyor, hastanede yatmak istemiyor, gereksiz yattığını söylüyor. Bazı vatandaşlar ağır hasta olduğuna inanmıyor, bazıları da çok hasta olmadığını düşünüyor, hastanede yatan diğer hastalardan koronavirüs kapacaklarına inanıyor."

Türedi, ilk zamanlar hastalarda aşırı bir korku olduğuna işaret ederek, hastaları telkin etmeye ve moral vermeye çalıştıklarını kaydetti.

"Kapalı ortamlarda çok bulaşıyor, gelen hastaların da çoğu böyle"

Vatandaşlardan hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirlere uymalarını isteyen Türedi, "Eş, dost ve akraba ziyaretlerini vatandaşlarımız kesinlikle yapmasınlar, bu çok ciddi bir hastalık. Kapalı ortamlarda özellikle çok bulaşıyor, gelen hastaların da çoğu böyle, kapalı ortamlarda temas olmaması lazım. Vatandaşlar buna dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.

Ali Türedi, hem normal hasta hem de Kovid-19 hastalarını muayene ettiklerini kaydederek, iş yüklerinin 1,5 katına çıktığını, vatandaşların kurallara uyarak kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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