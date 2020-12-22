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Bu mahalledeki 380 öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor

Bilecik'in 75 bin nüfuslu Bozüyük ilçesine bağlı bir mahallede yaşayanlar ve alt yapısı olmadığı için internete erişemeyen sakinler, uzun zamandan bu yana ilgili yerlere müracaat etmelerine rağmen bir türlü sonuç alamadıklarını iddia ettiler.

250 haneli İçköy mahallesinde 380 öğrenci internet erişimi olmadığı için uzaktan eğitimine bağlanamazken, 2021 yılına sayılı günler kala bir mahallede internet olmaması mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

 22 Aralık 2020 23:34
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Bu mahalledeki 380 öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor

Bilecik'in 75 bin nüfuslu Bozüyük ilçesine bağlı bir mahallede yaşayanlar ve alt yapısı olmadığı için internete erişemeyen sakinler, uzun zamandan bu yana ilgili yerlere müracaat etmelerine rağmen bir türlü sonuç alamadıklarını iddia ettiler.

250 haneli İçköy mahallesinde 380 öğrenci internet erişimi olmadığı için uzaktan eğitimine bağlanamazken, 2021 yılına sayılı günler kala bir mahallede internet olmaması mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer, mahallelerinde internet altyapısı olmadığı için internete erişimlerinin olmadığını ve özellikle pandemi sürecinde öğrencilerin mağdur olduklarını söyledi. Muhtar Ölçer mahallerinde 250 hane bin 200 nüfusu, 380 öğrenci bulunduğunu anlatarak, sözlerine şöyle devam etti;

"Mahalle statüsü kazandığımız günden bu yana mahallemize internet bağlanması için mücadele ediyoruz. Ancak mahallemizdeki konutların çok dağınık olduğu öne sürülerek bu hizmetten faydalanamıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde okulların tatil edilmesi ve derslerin evden işlenmeye başlaması ile birlikte internetin eksikliğini net bir şekilde hissettik.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalığın baş göstermesi ve okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklarımız eğitimlerine online olarak evlerinde devam ediyor. Ancak mahallemizdeki öğrencilerimiz internet erişimi olmadığı için derslerini işleyemiyorlar. Bu konuda yetkililere yazılı ve sözlü olarak müracaat etmeme rağmen herhangi bir sonuç alamadık. Özellikle çocuklarımızın derslerinden geri kalmamaları için bu sorunumuzun biran evvel çözülmesini talep ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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