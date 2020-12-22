Hafızlık Tespit Sınavları ertelendi
|22 Aralık 2020 23:50
|+Aa- Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Başkanlığa bağlı Kur'an kurslarında veya kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayan vatandaşlara yönelik yılın belirli dönemlerinde uygulanan Hafızlık Tespit Sınavları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "11 Ocak 2021 tarihinde başlaması planlanan Hafızlık Tespit Sınavlarımız, salgın sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin daha önce yapılan duyuruda, "Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca 2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak
23 Aralık 2020 00:01
|Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı
22 Aralık 2020 21:06
|Sağlıkta, GYUD telafi sınav tarihleri belli oldu
22 Aralık 2020 17:56
|Orman Muhafaza memurları böyle eğitiliyor
22 Aralık 2020 17:43
|Mühürlenen kıraathane sahibi: Abimi kaybettim ama koronaya inanmıyorum
22 Aralık 2020 17:26
|'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı
22 Aralık 2020 16:03
|İki ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
22 Aralık 2020 15:04
|Basın İlan Kurumundan seçim erteleme duyurusu
22 Aralık 2020 13:25
|YSK'nin Belediye Kanunu'na göre yapılacak halkoylamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de
22 Aralık 2020 13:10
|'Tarsus Müzesi ile Mersin'e 32 milyon 250 bin liralık yatırım yapmış olduk'
22 Aralık 2020 12:44