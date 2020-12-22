Hafızlık Tespit Sınavları ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Başkanlığa bağlı Kur'an kurslarında veya kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayan vatandaşlara yönelik yılın belirli dönemlerinde uygulanan Hafızlık Tespit Sınavları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "11 Ocak 2021 tarihinde başlaması planlanan Hafızlık Tespit Sınavlarımız, salgın sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin daha önce yapılan duyuruda, "Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca 2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.