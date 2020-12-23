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Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yapılamayan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS) ilişkin personeli mağdur etmeyecek bir karar aldı.
 23 Aralık 2020 00:01
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Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yapılamayan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS) yönelik önemli bir karar aldı.

Alınan karara göre; yeni bir MBSTS yapılıncaya kadar, 2017 ve 2018 MBSTS puanları, personelin yurt dışı, hac-umre ile atama ve yer değiştirme işlemlerinde geçerli olacak.

Bu kapsamda; 2017 ve 2018 MBSTS puanlarının atama yer değiştirme sürecinde yeni MBSTS yapılıp sonuçları açıklanıncaya kadar geçerli sayılacağına ilişkin karar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderildi.
Memurlar.Net
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