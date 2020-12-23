23 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

1- AK Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca yapılacak 522 deprem konutunun temel atma törenine iştirak edecek.

(Laç)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

4- TBMM Genel Kurulunda Türkiye Çevre Ajansı kurulmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta Madencilik Şura Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği yeni binalarının açılışını yapacak.

(Dakka)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 14. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa-Gaziantep FK ve Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Antalya/16.00/İstanbul/19.00/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor maçı yapılacak.

(Adana/16.00)

3- Misli.com 2. Lig gruplarında 16. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig'de 15. hafta 4. Grup'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

4- Galatasaray Kulübü ile "Nesine.com" arasında forma kol sponsorluğu için düzenlenecek imza töreni ve basın toplantısı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/15.00)

5- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya'nın Brose Bamberg takımını konuk edecek; G Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/Limoges/20.00)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 10. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşılaşacak.

(Bursa/20.00)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın maçı yapılacak.

(Kocaeli/16.00)

9- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasından ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor, 16. haftasından ertelenen Kuzeyboru-PTT, 23. haftasından ertelenen Türk Hava Yolları-Beşiktaş maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00/Aksaray/15.00/İstanbul/17.00)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleyboy, Ziraat Bankkart-Solhanspor, Spor Toto-Altekma, Haliliye Belediyespor-Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/Ankara/13.00/15.30/Şanlıurfa/15.00/Afyonkarahisar/Bursa/16.00)

11- Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürüyor.

(İstanbul/17.00)

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