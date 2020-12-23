'Hayvancılık, 2003 yılında dibe vurmuştu'

Twitter'da tarıma dair bilgiler paylaşan Selim Yücel, küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığının 2002 yılından bu yana artığını son yıllarda ise bu artışın çok daha yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Yücel "2020 Büyükbaş hayvan varlığı 18.6 milyon Küçükbaş hayvan varlığı 55 milyon.." dedi.

1984 yılında 50 milyon nüfusun, 25 milyonun köylerde yaşadığını belirten Selim Yücel "2003 yılına kadar hayvan sayısı sürekli azalıyor çünkü devletin yaşanan demografik değişimle ilgili hiç bir planı yok.1984-2002 arası Türkiye nüfusu %30 artıyor ve şehire doğru büyük bir göç hareketi başlıyor. Üstüne eğitimde taşımalı sisteme geçilerek köy okulları kapatılıyor ve göç hızlanıyor. Bugüne geldiğimizde nüfusun %94'ü il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Konu sadece ticari üretim değil. Komple yaşam tarzının değişmesi. 1984'te ki kıt kanaat geçinmeye razı 25 milyon yok. Artık herkes iyi kazanmak ve yaşamak istiyor." dedi