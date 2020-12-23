CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
|23 Aralık 2020 00:46
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada "uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız" demişti.
Büyük tepki toplayan bu açıklamanın sehven yapıldığı düşünülürken
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabından bu açıklamayı
şu şekilde savundu.
İşte Mehmet Akif Hamzaçebi'nin açıklaması:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu "uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız" dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir.
(Vergi Usul Kanunu Madde 9/2)"
'SUÇ GELİRİNE EL KONULUR, VERGİLENDİRİLMEZ'
Hamzaçebi 'nin takipçileri ise tepki gösterdi. Ankara Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı ve Gelirler Genel Müdürlüğü yapan Hamzaçebi'ye takipçileri şu şekilde cevap verdi:
"Suç gelirinden elde edilen gelirin tümünde Devlet tümüyle el koymaktadır. Bunun vergilendirilmesi olmaz" şeklinde yanıt verdi.
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