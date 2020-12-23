CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada "uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız" demişti.

Büyük tepki toplayan bu açıklamanın sehven yapıldığı düşünülürken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabından bu açıklamayı şu şekilde savundu.

İşte Mehmet Akif Hamzaçebi'nin açıklaması:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu "uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız" dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir.

(Vergi Usul Kanunu Madde 9/2)"