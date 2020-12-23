Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada kızamıkçığın Türkiye'de sorun olmaktan çıktığı haberini paylaştı.
|23 Aralık 2020 01:06
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin attığı tweeti alıntılayarak, "Rubella virüsü (kızamıkçık) Türkiye'de sorun olmaktan çıktı. Bu güzel haberle bizi tebrik eden dostum Hans Kluge'ye teşekkür ediyorum. Aşılar enfeksiyonların engellenmesi için elimizdeki en önemli güç" paylaşımında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
23 Aralık 2020 03:40
|TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Aralık 2020 03:37
|Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Aralık 2020 03:34
|Fahrettin Altun: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz
23 Aralık 2020 03:28
|KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret
23 Aralık 2020 01:08
|Türkiye-Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun teklifi kabul edildi
23 Aralık 2020 01:04
|CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
23 Aralık 2020 00:46
|Bakanı Koca, 4 İlde Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı
23 Aralık 2020 00:34
|23 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Aralık 2020 00:02
|CHP'li başkandan AK Parti'li başkana pankartlı teşekkür
22 Aralık 2020 22:35