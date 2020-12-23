KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.
|23 Aralık 2020 01:08
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'in yarın beraberindeki heyetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı kaydedildi.
KKTC Başbakanı Saner'e Ankara ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.
KKTC Başbakan Saner ve beraberindeki bakanların, TSİ 04.30'da Ercan Havalimanından İstanbul'a gidecek.
Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın sabah İstanbul'dan Ankara'ya geçecek ve öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.
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