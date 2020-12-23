Fahrettin Altun: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'ye tepki göstererek, "CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz" dedi.
|23 Aralık 2020 03:28
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