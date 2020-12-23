TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
|23 Aralık 2020 03:37
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YÖNETMELİK
Milli Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bedelen" ibaresi "Bedelen" olarak ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Heyet; başkan, muhasip, mutemet ve ihtiyaç duyulan diğer üyelerden oluşur."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.
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