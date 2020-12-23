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TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 23 Aralık 2020 03:37
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TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bedelen" ibaresi "Bedelen" olarak ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Heyet; başkan, muhasip, mutemet ve ihtiyaç duyulan diğer üyelerden oluşur."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

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