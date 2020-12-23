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Bazı Gelir Vergileri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı

Bazı Gelir Vergileri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.
 23 Aralık 2020 04:07
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Bazı Gelir Vergileri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı

23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31343

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3319

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 94 üncü ve 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/12/2020 TARİHLİ VE 3319 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,"

MADDE 2- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan oranlar %10 olarak uygulanır."

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,"

MADDE 4- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan oran %10 olarak uygulanır."

MADDE 5-Bu Kararm;

a) 2 nci ve 4 üncü maddeleri, 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 1/1/2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2021 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31343

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3319

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 94 üncü ve 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/12/2020 TARİHLİ VE 3319 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,"

MADDE 2- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan oranlar %10 olarak uygulanır."

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,"

MADDE 4- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan oran %10 olarak uygulanır."

MADDE 5-Bu Kararm;

a) 2 nci ve 4 üncü maddeleri, 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 1/1/2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2021 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31343

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3320

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkür Kanunun 96 ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/12/2020 TARİHLİ VE 3320 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1- Bu Kararın 1 inci maddesiyle yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiştir."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31343

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3324

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2021 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31343

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3322

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karaf'ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli (I) sayılı listede yer alan "10. FASIL" başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (2), (3) ve (4) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

"(2) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %5 olarak uygulanır.

(3) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %10 olarak uygulanır.

(4) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %15 olarak uygulanır. "

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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