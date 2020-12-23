1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Kısa Çalışma ödeneği başvurusu 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.
 23 Aralık 2020 05:35
+Aa- Yazdır
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bankada parası olanlar dikkat! Süre uzadı
23 Aralık 2020 07:45		 Türkiye dünyanın cep telefonu üssü oluyor
23 Aralık 2020 07:30
Fatural ödemeleri düşecek
23 Aralık 2020 06:50		 'Yılbaşı tatili hayaliyle mağdur olmayın' uyarısı
22 Aralık 2020 22:02
Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor
22 Aralık 2020 21:11		 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek
22 Aralık 2020 21:10
Harcamaların yüzde 29'u online yapıldı
22 Aralık 2020 20:15		 Yabancı ekonomistler, faizde 150 baz puan artış bekliyor
22 Aralık 2020 11:08
EPDK elektrik abonelerinde serbest tüketici limitini değiştirdi
22 Aralık 2020 10:00		 DSİ Genel Müdürü Yıldız: 2021'de 394 tesisi milletin hizmetine sunacağız
22 Aralık 2020 09:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:09 - 2021'de AGİ ne kadar olacak?08:07 - Kongreler ocakta başlıyor07:59 - Yılbaşında kiralık villalara talep patladı07:57 - Feribotta taciz skandalı, muavinin 28,5 yıla kadar hapsi istendi07:45 - MikroÇip var mı yok mu?07:45 - Bankada parası olanlar dikkat! Süre uzadı
07:40 - Kira yardımı ve hibenin detayları belli oldu07:30 - Türkiye dünyanın cep telefonu üssü oluyor07:18 - 'Bebekler doğmadan kirleniyor'07:11 - Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz07:07 - Balıkesir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi06:50 - Fatural ödemeleri düşecek
06:40 - 'Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı'06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Türklere 135 euro ceza: Havalimanında Fransa ırkçılığı05:35 - Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı04:07 - Bazı Gelir Vergileri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı
03:43 - Kovid-19 Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
Savcı Sayan: Muhalifler nerede? Neden kınamıyorlar
Süleyman Soylu'nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı
Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
Kovid-19 Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı
Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak
Bakanı Koca, 4 İlde Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı
'Hayvancılık, 2003 yılında dibe vurmuştu'
Kuyumcularımızda, altın günleri başladı
'Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ursula Kroeber Le Guin 3
varoluşsal kaygı 1
gülben ergen'in koronavirüse yakalanması 3
hüseyin çimşir 1
The Three tenors 1
bidek 3
asgari ücret tespit komisyonu 4
22.12.2020 galatasaray vs göztepe maçı 1
gizem 3
20.12.2020 hamza yerlikaya tweeti 1
SON İLANLAR
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam