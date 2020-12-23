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Türklere 135 euro ceza: Havalimanında Fransa ırkçılığı

Fransız polisi, ülkenin her yerine yayılan ırkçılığı, uluslararası havalimanına da taşıdı. Türkiye'den Fransa ile İsviçre arasında yer alan Basel-Mulhouse Havalimanı'na inen yolculara, seyahat izin belgesini doldurmadıkları gerekçesiyle kişi başı 135 euro ceza kesildiği ortaya çıktı
 23 Aralık 2020 06:15
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Türklere 135 euro ceza: Havalimanında Fransa ırkçılığı

Türkiye'den Fransa'ya gelirken seyahat izin belgesini doldurmayan yolculara havalimanı çıkışında 135 euro ceza kesiliyor. Kısa bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Kayseri'ye annesi Şerife Ardıç ile birlikte gelen Leman Kül de ceza yiyen vatandaşlardan biri oldu. İsviçre'nin Basel, Fransa'nın Mulhouse ve Almanya'nın Freiburg kentleri tarafından ortaklaşa kullanılan uluslararası havaalanında Fransız polisi tarafından ceza yiyen Kül, "Uçaktan inip havalimanına girdik. Gümrüklere doğru yönelmemiz gerekiyordu. Merdivenin başında 3 polis memuru vardı. Polislerden biri test sonuçlarına bakıyordu, bana 'belgenizi hazırlayın' dedi. Genelde bu belge işlemlerini bilgilerimiz kayıtlı olduğu için yalnızca gerekçe ve saat bölümünü işaretleyerek telefon üzerinden yapabiliyoruz. İşlemi gerçekleştirirken, polis memuru belgeyi sordu, telefonu gösterdim. 'Ne yazacaksınız tatilden döndüğünüzü mü, bununla uğraşamayacağım' diyerek pasaportlarımızı aldı ve kişi başı 135 euro ceza yazdı" diye konuştu.

BELGESİZ FRANSIZ'A CEZA YOK

Arap yolcuların da Fransız polisinin ırkçı tutumundan nasibini aldığını kaydeden Kül, otoparkta karşılaştığı bir Fransız ile aralarında geçen diyalogu ise şu sözlerle aktardı: "Ceza yediğimiz için Fransız adam bizimle konuşmak istedi. Ben de 'Siz İstanbul'dan mı geliyorsunuz, ceza yemediniz mi' diye sordum. 'Hayır yemedim halbuki benim de sizin gibi belgem yoktu' dedi. Fransız vatandaşı olarak Avrupa'nın göbeğinde çifte standarda maruz kalmak bizi çok üzdü" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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