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'Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı'

FETÖ'nün kumpaslarıyla uzun süre generalliği engellenen Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nu hedef alan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan yargılaması başladı. Kurtoğlu'nu hedef alarak MİT tırlarını durduran Hamza Celepoğlu'nun tuğgeneralliğe yükselmesini sağlayan sanıklar, suçlamaları reddetti. Davanın ilk duruşmasında dinlenen Kurtoğlu, "İlla bir suç bulunacak, bu suç da bana dayandırılacaktı" dedi.
 23 Aralık 2020 06:40
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'Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı'


FETÖ'den hapse mahkum olan eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari Kenan Karabeyeser hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Örgüt talimatları doğrultusunda Hüseyin Kurtoğlu hakkında mesnetsiz iddialarla açılan davada onama kararı verdiği ve terfisini engelleyerek MİT TIR'larını durduran Hamza Celepoğlu'nun tuğgeneralliğe yükselmesinin önünü açtığı belirtilen sanıklar, FETÖ kumpasıyla ilgili ilk kez yargı karşısına çıktı. Savunma yapan sanık Meran, onama karanını FETÖ'nün talimatıyla almadıklarını, mevzuat hükümlerine göre verdiklerini iddia etti. Görevlerini yapmaktan başka bir kusuru bulunmadığını savunan Meran'ın Kurtoğlu hakkında soruşturma açanları suçlaması ise dikkat çekti.

Sanık Esabil Saylak da meslek hayatı boyunca kimseden emir almadığını iddia ederek, Kurtoğlu'na ilişkin davada dosya içeriğine, içtihatlar, hukuk ve mevzuat hükümlerine göre hareket ettiğini ileri sürdü. FETÖ talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Saylak'ın, haksız yere FETÖ üyeliğinden mahkum edildiğini savunması pes dedirtti.

FETÖ KUMPAS İÇİN KIVRANIP DURDU

FETÖ kumpasıyla mağdur edilen Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da ismiyle anılan bu davanın "Türkiye'nin Dreyfus davası" olarak adlandırıldığını belirtti. Dava için "Bir suç örgütünün zincir halinde işlediği, ilk noktası Silivri'den başlayıp Yargıtay'da sonlanmış bir süreç" diyen Kurtoğlu, "Bütün mesele, konuyu bana getirmekti. Bu davanın öncesinde özel yetkili sıfatını taşıyan savcılarla, polislerle birtakım kumpaslar kuruldu. Onlar bu işi beceremediler, düğmeyi yanlış iliklediler, bu yanlışı düzeltmek için de örgüt üyeleri kıvranıp durdu. İlla bir suç bulunacak, bu suç da bana dayandırılacaktı, zorlana zorlana süreç bu noktaya gelmiştir. Ben terfi nedeniyle şikayetçi olmadım, hukukun katledilmesinden şikayetçi oldum. Sanıklar 'Yargıtay'ın iş yükü fazla, iyi değerlendiremedik' deselerdi şikayetimden vazgeçerdim ama ben bunu görmedim. Şikayetim devam ediyor" dedi.

Duruşmada alınan ara karar uyarınca, Kurtoğlu'nun terfisinin dava konusu olay nedeniyle gecikip gecikmediği sorulacak. Kurtoğlu hakkındaki onama kararına muhalif kalan eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Fevzi Elmas ile FETÖ davalarında yargılanan İbrahim Okur, Birol Erdem, Mustafa Kemal Özçelik tanık olarak dinlenecek.

Osman Özgan

Memurlar.Net
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